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В сети показали фото нового пополнения "бригады 200" у боевиков

воскресенье, 24 февраля 2019, 08:39

В сети показали очередного погибшего на Донбассе боевика ДНР.

Снимки наемника российско-террористических войск опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

По его словам, Пюра Антон Валентинович, 1990 г.р., уроженец Безыменного Донецкой области, был ликвидирован 21 февраля. При этом обстоятельства гибели "требуют уточнения".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото двух ликвидированных на Донбассе боевиков ЛДНР с кличками "Бурый" и "Койот".

Ранее офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой

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