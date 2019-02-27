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В сети показали фото огромной очереди на выезд с оккупированного Донбасса

среда, 27 февраля 2019, 09:20

На линии разграничения на Донбассе на пунктах пропуска продолжают скапливаться огромные очереди из людей, выезжающих за пределы оккупированной территории.

Соответствующее фото опубликовано на Twitter странице блогера Ukr_Che.

На снимке можно увидеть множество людей, в основном пенсионеров, которые ждут прохода через пункт пропуска.

"А они все идут и идут…", – говорится в подписи к фото.

Напомним, в огромных очередях на пунктах пропуска на Донбассе нередки случаи смерти пенсионеров. В частности, 7 февраля, в Донецкой области на контролируемом боевиками ДНР блокпосту умер доктор медицинских наук Юрий Крюк.

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики так называемых ДНР и ЛНР готовятся к закрытию выезда из территорий оккупированного Донбасса, используя для этого все доступные методы и средства.

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