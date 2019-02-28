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В БПП приняли неожиданное решение по Найему, Лещенко и Залищук

четверг, 28 февраля 2019, 17:18

У народных депутатов Мустафы Найема, Светланы Залищук и Сергея Лещенко после выхода из "БПП "Солидарность" не заберут мандаты.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте фракции.

"Дальнейшая их судьба - это не вопрос к фракции, а вопрос к съезду политической силы, которая делегировала их в парламент. Фракция не может лишить мандата. Такое решение принимает исключительно съезд. В ближайшее время съезд "БПП "Солидарность" не планируется ни по каким вопросам, в том числе и из-за этого. Поэтому желаю им успеха в политической карьере", - заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее причиной такого поступка нардепов послужил недавний коррупционный скандал в оборонной промышленности в Украине.

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