Дикий ад: сети шокировало "праздничное" видео с детьми, снятое в Луганске

В сети высмеяли видео с прошедшего в оккупированном Луганске конкурса "агитбригад ЛНР "Патриот" среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений "республики".

На странное мероприятие обратил внимание в Twitter блогер Фашик Донецкий.

По словам организатора мероприятия, конкурс был посвящён "формированию у молодёжи гражданских и патриотических чувств".

"Каждая команда за отведённые им 10 минут постаралась не только раскрыть свои музыкальные и театральные таланты, но и рассказать историю родного города, то, чем они гордятся. Главной задачей команд было достойно представить свой город на республиканском этапе соревнований. Ребята пели, танцевали, показывали театрализованные зарисовки, призывая своими лозунгами к патриотизму", - пишут СМИ сепаратистов.

В то же время пользователи сети раскритиковали увиденное, назвав его в частности "воплощением совка". При этом комментаторы не стеснялись в выражениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото с детского бассейна, где "власти" так называемой ЛНР разместили плакат с антиукраинской пропагандой.