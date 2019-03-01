РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

12:32
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Арсенал: расписание трансляций
12:25
Собралась на Евровидение: Леся Никитюк ошарашила заявлением
12:18
Выборы в Украине: эксперт дал оценку "феномену Таруты"
12:18
Пассажирский автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше: фото и видео
12:09
​Влетел в лобовое стекло: появилось видео момента жуткого ДТП с пешеходом в Киеве
12:02
Все связаны круговой порукой: Тимошенко высказалась о коррупционном скандале с техникой для ВСУ
11:53
Названо имя лучшего спортсмена месяца в Украине
11:51
Война Пакистана и Индии: появилось видео "боя" истребителей
11:50
Сногсшибательная: Тина Кароль покорила сексуальным образом
11:47
Дикий ад: сети шокировало "праздничное" видео с детьми, снятое в Луганске
11:37
​Скандал с техникой для ВСУ: стало известно о тайных соглашениях на сотни миллионов гривен
11:23
​Суд в России обязал Украину выплатить крупную сумму российской компании
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дикий ад: сети шокировало "праздничное" видео с детьми, снятое в Луганске

пятница, 01 марта 2019, 11:47

В сети высмеяли видео с прошедшего в оккупированном Луганске конкурса "агитбригад ЛНР "Патриот" среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений "республики".

На странное мероприятие обратил внимание в Twitter блогер Фашик Донецкий.

По словам организатора мероприятия, конкурс был посвящён "формированию у молодёжи гражданских и патриотических чувств".

"Каждая команда за отведённые им 10 минут постаралась не только раскрыть свои музыкальные и театральные таланты, но и рассказать историю родного города, то, чем они гордятся. Главной задачей команд было достойно представить свой город на республиканском этапе соревнований. Ребята пели, танцевали, показывали театрализованные зарисовки, призывая своими лозунгами к патриотизму", - пишут СМИ сепаратистов.

В то же время пользователи сети раскритиковали увиденное, назвав его в частности "воплощением совка". При этом комментаторы не стеснялись в выражениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото с детского бассейна, где "власти" так называемой ЛНР разместили плакат с антиукраинской пропагандой.

Фотовзгляд

Все галереи
РАБОЧАЯ_2019_03

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия создает коалицию непризнанных "республик" и разворовывает украинские недра - министр

Удивительное начало: синоптики рассказали о погоде в первые дни весны

Вертодром Януковича уводят под юбку

Реинтеграция Донбасса: почему Украина не может распутать этот клубок

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: