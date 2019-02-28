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В сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе

четверг, 28 февраля 2019, 23:09

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе в феврале.

Его он опубликовал в Facebook.

"Месяц подходит к концу и наблюдается тенденция обнародования потерь дырляндцев (кроме "ихтамнетов"). Но все равно они всегда врут. Мой коллажик вместе с коллажиком не братьев. Уже завтра (1 марта, - прим. ред.) итог за февраль, пока еще есть время добавить еще немножечко контрактников в бригаду", - написал он.

В частности, СМИ боевиков сообщают о 27 ликвидированных на Донбассе оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.

Также стало известно, что семьям боевиков приказали молчать об огромных потерях на Донбассе.

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