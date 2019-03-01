​Синоптики рассказали, когда Украину накроют дожди

С понедельника, 4 марта, погода "порадует" украинцев осадками в виде дождей.

Об этом узнавал "Апостроф" у синоптиков.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, сухо будет только в Крыму, а также на территории Одесской и Николаевской областей.

Снега в этот день ожидать не стоит, ведь температура воздуха будет по-настоящему весенней: до 8-11 тепла на западе Украины в дневное время суток и 2-4 тепла ночью. В центре, на севере и юге прохладнее: от 5 до 9 градусов с отметкой "плюс" днем и около 2-4 градусов мороза ночью.

На территории Восточной Украины в этот день стоит ожидать от 2 до 5 тепла в ночное время суток, и столько же градусов, но с отметкой "минус", столбики термометра покажут в ночное время.

Детальнее о погоде в начале марта читайте в материале "Апострофа": Удивительное начало: синоптики рассказали о погоде в первые дни весны.