​В Одессе на улице зарезали полицейского: опубликованы фото 21-летнего убийцы

На Елисаветинской улице Одессы, ранее судимый 21-летний злоумышленник нанес ножевое ранение в область сердца полицейскому.

Об этом сообщает Нацполиция.

Так, возвращаясь домой, правоохранитель увидел группу молодых людей, которые громко выясняли отношения, ругались между собой и обзывали нецензурными словами девушку.

Он сделал замечание парням. Один из них выхватил нож и ударил полицейского в грудь, после чего вся компания бросилась бежать.

Потерпевший успел вызвать "скорую". Медики госпитализировали работника ГУНП в тяжелом состоянии - ножом злоумышленник попал полицейскому в область сердца.

В течение часа оперативных мероприятий сотрудники внутренней безопасности НПУ и полиции Одессы установили всех, кто был участником этого события и личность нападавшего. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение группой лиц, который в настоящее время является подсудимым по ст.155 (Половые сношения с лицом не достигшим половой зрелости) Уголовного кодекса Украины.

В течение часа сотрудники Портофранковского отделения полиции и департамента внутренней безопасности установили личности участников происшествия. Во время неотложного обыска (не требует санкции суда) в квартире одного из подозреваемых нашли предполагаемое орудие преступления — нож.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Предварительная квалификация — 348 ст. УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). За такое преступление полагается лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове неизвестные в масках напали на полицейского, в результате чего офицер получил тяжелые огнестрельные ранения.