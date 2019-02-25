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Притворялся мертвым: в Киеве задержали коварного убийцу, опубликовано фото

понедельник, 25 февраля 2019, 17:08

В Киеве сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве, который сам притворялся мертвым и пытался скрыться, переодевшись в вещи жертвы.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Жительница столицы позвонила в полицию и рассказала, что в квартире обнаружила своего сожителя и еще одного неизвестного мужчину, которые бессознательно лежали на полу в луже крови.

Когда патрульные прибыли на место, ситуация несколько изменилась - оказалось, что незнакомый ей человек только притворялся находящимся без сознания. Он внезапно вскочил с пола и набросился на нее с ножом, а потом выбежал из квартиры и скрылся. Женщина предоставила детальное описание злоумышленника и указала направление, в котором тот побежал.

Также на месте работала скорая помощь, врачи которой констатировали смерть сожителя заявительницы.

Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские обнаружили мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, с ножом в руках. С собой у него был рюкзак с вещами, которые, как оказалось впоследствии, принадлежали погибшему.

Патрульные мужчину задержали, надев наручники. Впоследствии его узнала заявительница, которая также добавила, что задержанный одет в вещи ее погибшего сожителя.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которой и передали вероятного злоумышленника. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве недалеко от станции метро "Черниговская" обнаружили тело полностью раздетой женщины.

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