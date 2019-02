На фестивале в ЕС устроили массовый флешмоб в поддержку украинского узника Кремля: видео

В Берлине (Германия) на кинофестивале Berlinale устроили флешмоб в поддержку украинского узника Кремля, режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

Творческая команда фильма "Мистер Джонс" на Красную дорожку фестиваля вышла с плакатами FreeSentsov, Freedom of speech is not a crime и портретами Сенцова. Авторы ленты, премьерный показ которой состоялся на кинофестивале Berlinale, призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого российские власти бросили за решетку. Также к флешмобу присоединились украинские активисты.

"Просматривая сегодня этот фильм, я думала о нашем коллеге Олеге Сенцовом, украинском режиссере, и о его соотечественниках, политических заключенных, содержащихся в России. Мы думали о них, когда создавали этот фильм. Мы о них не забудем", - рассказала режиссер Агнешка Холланд после завершения показа.

Как сообщал "Апостроф", украинский политзаключенный в России Олег Сенцов почти вернул свой вес и планирует новые книги, сценарии и фильмы. А 25 октября Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.