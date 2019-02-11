РУС. | УКР.

понедельник, 11 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 февраля

10:20
Серый кардинал Кремля предрек России век путинизма
10:20
69-летний голливудский актер снова стал отцом
10:18
На фестивале в ЕС устроили массовый флешмоб в поддержку украинского узника Кремля: видео
09:59
В Беларуси подросток устроил кровавую расправу в школе: подробности и фото
09:50
Снова вместе: Брэд Питт пришел на день рождения Дженнифер Энистон
09:40
Под Киевом водитель с кулаками вытолкал из маршрутки подростка: подробности скандала
09:39
​Кабмин может отобрать пенсии у украинцев: названы причины
09:39
Уничтожить Украину: генерал озвучил разрушительные планы Путина
09:26
"Грэмми-2019": полный список победителей премии
09:22
Разговоры закончились: в Британии пригрозили России "жесткой силой"
09:11
Стало известно, куда бежал из Украины капитан скандального судна "Норд"
08:51
Украинская авиакомпания угодила в ЧП в Афинах: что известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На фестивале в ЕС устроили массовый флешмоб в поддержку украинского узника Кремля: видео

понедельник, 11 февраля 2019, 10:18

В Берлине (Германия) на кинофестивале Berlinale устроили флешмоб в поддержку украинского узника Кремля, режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

Творческая команда фильма "Мистер Джонс" на Красную дорожку фестиваля вышла с плакатами FreeSentsov, Freedom of speech is not a crime и портретами Сенцова. Авторы ленты, премьерный показ которой состоялся на кинофестивале Berlinale, призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого российские власти бросили за решетку. Также к флешмобу присоединились украинские активисты.

"Просматривая сегодня этот фильм, я думала о нашем коллеге Олеге Сенцовом, украинском режиссере, и о его соотечественниках, политических заключенных, содержащихся в России. Мы думали о них, когда создавали этот фильм. Мы о них не забудем", - рассказала режиссер Агнешка Холланд после завершения показа.

Как сообщал "Апостроф", украинский политзаключенный в России Олег Сенцов почти вернул свой вес и планирует новые книги, сценарии и фильмы. А 25 октября Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судья и жертва: кем становится человек в нашем обществе

Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: