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Потепление с дождями: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

суббота, 02 марта 2019, 21:41

С понедельника, 4 марта, в Украину придет потепление, но с дождями.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, уже в воскресенье, 3 марта, украинцев порадует солнечная и ясная погода.

"Однако это ясное небо, без облачной защиты, позволит ближайшей ночью хорошо поморозить воздуха: ожидается -6...-12 градусов, а на северо-востоке до -10...-14 градусов. Однако днем в воскресенье потеплеет, где-то до +2...+7 градусов, на Западе и до +9 градусов, на Востоке будет еще холодно, 0...+3 градуса. С понедельника потепление усилится, но не без дождя", - написала Диденко.

Также синоптик добавила, что в Киеве ближайшей ночью ожидается до -6...-8 градусов за Цельсием. А 3 марта днем потеплеет до +3...+6 градусов. Будет сухо и ветрено.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет весна в Украине.

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