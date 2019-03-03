Чудо в зоне отчуждения: в сети показали весеннее фото из Чернобыля

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили весенние цветы, которые появились из-под снега.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

В сети разместили фото целой поляны подснежников в Чернобыле. Они "проклюнулись" из-под снега и совсем не побоялись морозов, которые пока не отступают в Украине.

"Вот - подснежники. Одни из первых первоцветов, которые действительно - очень холодостойкие. Даже морозы не могут повредить их цветения. А вы знаете, что подснежники еще называют галантусы? Не потому, что галантные, а потому, что молочно-белые", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в феврале прошлого года среди зимы распустились цветы. Цветение первоцвета анкарского, который занесен в Красную книгу Украины, наблюдали в Херсонской области.