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Чудо в зоне отчуждения: в сети показали весеннее фото из Чернобыля

воскресенье, 03 марта 2019, 18:47

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили весенние цветы, которые появились из-под снега.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

В сети разместили фото целой поляны подснежников в Чернобыле. Они "проклюнулись" из-под снега и совсем не побоялись морозов, которые пока не отступают в Украине.

"Вот - подснежники. Одни из первых первоцветов, которые действительно - очень холодостойкие. Даже морозы не могут повредить их цветения. А вы знаете, что подснежники еще называют галантусы? Не потому, что галантные, а потому, что молочно-белые", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в феврале прошлого года среди зимы распустились цветы. Цветение первоцвета анкарского, который занесен в Красную книгу Украины, наблюдали в Херсонской области.

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