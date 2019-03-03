​Украинский мэр пришел на митинг и стал звездой соцсетей: фото

Мэр города Олевск Житомирской области Олег Омельчук пришел на митинг против самого себя и принимал в нем "активное участие", так как градоначальника не узнали.

Об этом написал журналист Тарас Олейник в Twitter.

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Его никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", – написал журналист.

Сеть с восторгом и юмором восприняла "инициативу" мэра.

"Это настолько смешно, что даже не знаешь, как комментировать", "Веселий мер", "Они же голосовали за купюры, им некогда было кандидата рассматривать...", "Надеюсь, что он был оплачен", "двойной агент", "Получается мэр захватил власть с миньонами????", "Скажите протестующие добились своего", "Скажите протестующие добились своего", - в таком духе комментируют пользователи соцсети.

Как сообщал "Апостроф", на фейковый митинг за несуществующего кандидата в Одессе и Киеве людей "собрал" пранкер Алексей Уткин, который хотел "подшутить" над одним человеком, а пришли сотни.