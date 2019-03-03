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В сети рассказали историю боевой "Бусинки" из ВСУ: опубликованы фото

воскресенье, 03 марта 2019, 17:09

В сети рассказали про девушку-медика с прозвищем "Бусинка", которая помогает раненым бойцам на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Боевой медик работает непосредственно на передовой - предоставляет домедицинскую помощь раненым, осуществляет их сортировку и организует эвакуацию, а также помогает медицинским специалистам в ежедневной деятельности. В одной из бригад Объединенных сил держит оборону недалеко от Донецка, эту должность занимает отважная девушка по имени Фариде", - говорится в сообщении.

Фариде - крымская татарка, родом из города Геническ Херсонской области. Она считает, что свою страну должен защищать каждый, независимо от пола или национальной принадлежности. В Вооруженных Силах девушка уже более трех лет.

"В медицинский учебного заведения, где я училась, однажды пришли представители военкомата, они рассказывали о том, что армии нужны специалисты с медицинским образованием. Мы с подружкой решили, что обязательно должны попробовать, ведь понимали, насколько важна роль медика на войне", - рассказала она.

Обучение Фариде закончила в 2016 году и почти сразу после выпуска она заключила контракт. Сначала девушка проходила службу в минометной батареи, там, к счастью, пришлось использовать знания только для того, чтобы вылечить насморк или еще какие-то мелочи.

"Меня часто спрашивают, не жалею ли я о сделанном выборе. Я убеждена, что во время службы в районе ООС получаешь иногда опасный, но одновременно очень полезный опыт. Боевая работа очень быстро учит делать свою работу правильно и на высоком уровне. Здесь по-другому начинаешь смотреть на внешний мир, переосмысливаешь жизненные ценности", - добавила девушка.

Дома Фариде ждут родители, братья и сестры. Как поделилась боевой медик, сначала родные пытались убедить ее отказаться от своего намерения пойти на войну, но впоследствии поняли, что именно движет ею, какие у нее мотивы. Поэтому сейчас они хоть и очень волнуются, но и бесконечно гордятся своей маленькой и отважной "Бусинкой".

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю бойца, который погиб на Донбассе от пули снайпера 20 февраля. Военнослужащий ВСУ Василий Богоносюк ушел на фронт добровольцем в самом начале войны.

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