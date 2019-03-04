​Фантастическое тепло: появился первый прогноз погоды на 8 марта

8 марта, в Международный женский день, ожидается теплая и солнечная погода: температура воздуха местами поднимется до 15 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозам синоптиков, по всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Ветер преимущественно юго-западный.

Температура воздуха в западных областях ночью +5 +8, днем – до 14 градусов више ноля.

На востоке Украины немного свежее: ночью возможен небольшой мороз до -1 -3 градусов, днем +7 +9.

В центральных областях, а также в Киеве, ожидается солнечная сухая погода. Температура воздуха от 3 до 5 тепла, днем воздух прогреется до +15.

Подробнее о погоде этой весной читайте в материале "Апострофа": С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна.