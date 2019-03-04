РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

12:30
Тимошенко исполнила "Червону руту" в память об Ивасюке: опубликовано виде
12:25
Валенсия - Краснодар: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
12:22
​Фантастическое тепло: появился первый прогноз погоды на 8 марта
12:18
В Киеве полиция уложила лицом в пол "сходку" воров в законе: фото и видео
12:17
​Путин "купил" Германию ради газовой авантюры: в ЕС указали на факты
11:55
Зенит - Вильярреал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
11:49
​У Путина заговорили о неадекватности Лукашенко: что готовит Москва
11:48
США могут устроить катастрофу для ЕС: появился тревожный прогноз
11:21
Что произошло с долларом и евро за выходные: курс валют на 4 марта
11:20
Тина Кароль в топе за 400 долларов восхитила романтичным образом
11:19
Таинственная смерть группы Дятлова: в России наткнулись на след СС
11:09
​Крым накрыла новая катастрофа: в сети просят о спасении
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Фантастическое тепло: появился первый прогноз погоды на 8 марта

понедельник, 04 марта 2019, 12:22

8 марта, в Международный женский день, ожидается теплая и солнечная погода: температура воздуха местами поднимется до 15 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозам синоптиков, по всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Ветер преимущественно юго-западный.

Температура воздуха в западных областях ночью +5 +8, днем – до 14 градусов више ноля.

На востоке Украины немного свежее: ночью возможен небольшой мороз до -1 -3 градусов, днем +7 +9.

В центральных областях, а также в Киеве, ожидается солнечная сухая погода. Температура воздуха от 3 до 5 тепла, днем воздух прогреется до +15.

Подробнее о погоде этой весной читайте в материале "Апострофа": С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

Почему друзья вдруг превращаются во врага: как с этим бороться

Я демократичная мама и стулья по гримерке не бросаю - Мария Ефросинина

С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: