Оккупанты в Крыму отдали жилой район военным: людей попросили на выход

В оккупированном Крыму, в Севастополе, собираются сносить дома местных жителей, поскольку они, согласно новому генплану города, попали в "серую зону" Минобороны России.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, опубликованный 28 февраля и еще не утвержденный, эскиз основного градостроительного документа вызвал волну негодования, спровоцировал несколько митингов, на которых обитатели военных городков в поселке Кача назвали себя "крепостными Минобороны".

В 2017 году правительство России выиграло более четырех тысяч исков против так называемых "земельных лишенцев" — участков, оформленных в Севастополе во времена до оккупации с нарушением законодательства. В то же время, военная прокуратура обратилась в суд с требованием изъять земли в микрорайоне Любимовка "из чужого незаконного владения".

Решение вынесли заочно, оповестив жителей по факту: в городок пришли приставы с исполнительными листами на снос.

"Представитель военной прокуратуры прямо сказал: "Мы снесем, кого нам свыше скажут, а кого снесем, мы не скажем". Я попытался узнать, кто отдает приказ — письменно или устно, но мне назвать фамилию отказались", — негодует правозащитник Алексей Деменок.

"Если российские суды не помогут, люди будут обращаться в ЕСПЧ, и будет международный скандал. Ведь если у людей отбирают собственность, единственное жилье, власти города, как это происходит с земельными лишенцами — это еще можно списать на внутригородской конфликт с теми, кто получил землю якобы незаконно. А если жилье отбирают военные, то это означает одно: присоединение Крыма было аннексией", – отмечает Деменок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", оккупанты в одном из скверов Севастополя вырубают редкие краснокнижные деревья.