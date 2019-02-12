Орда на марше: в сети показали очередное "покращення" от оккупантов в Крыму, фото и видео

Оккупанты вырубают редкие краснокнижные деревья в севастопольском парке (Крым).

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, со ссылкой на местные СМИ.

"Севастополь. Орда на марше. Ради застройки в небогатой растительностью Казачьей бухте вырубают единственный в городе сквер кедров и пробковых дубов", - написала блогер.

По информации местных СМИ, парк с редкими и краснокнижными деревьями в микрорайоне Казачьей бухты в Севастополе вырубают ради жилой застройки. Местные жители, который уже несколько лет борются за сохранение зелёной зоны и находящегося в ней памятника, ставят под сомнение законность действий.

Вырубать деревья строители начали "под покровом ночи" 7 февраля.

Как сообщают местные жители, у строителей был на руках порубочный билет на уничтожение 31 краснокнижной сосны Станкевича, подписанный местными "властями".

Как сообщал "Апостроф", в сети жители оккупированного Россией Крыма пожаловались на огромные очереди за талонами, как в СССР. Также жители оккупированного Россией Крыма пожаловались в сети на некачественные ремонты дорог в Евпатории. Кроме этого в интернете пишут, что повсюду ставят заборы. Крымчане возмущаются, что скоро и погулять негде будет.