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В Украину идет испанское тепло: синоптик удивила прогнозом на 5 марта, карта

понедельник, 04 марта 2019, 13:22

Во вторник, 5 марта, на всей территории Украины будет тепло.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Дневная температура воздуха в Украине достигнет +6...+10 градусов, на Западе до +12, а на юге, особенно в Одесской области, до +12...+15 градусов.

Ночью по прогнозу ожидается +2...+6 градусов.

"Ветер западный, юго-западный, атлантический. Если кто не был в Португалии или Испании, как раз завтра можно будет подышать их воздухом. Порывистый, возможно до сильного", - написала Диденко.

Также она предупредила, что местами пройдут небольшие дожди. Это касается западных и северных областей. В Карпатах с мокрым снегом. Но на остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве 5 марта будет влажно и ветрено, но тепло. Температура воздуха поднимется до +8...+10 градусов.

Далее синоптик пообещала такую погоду:

  • 6 марта - похолодание.
  • 7, 8 марта - потепление.
  • 9,10 марта - похолодание.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет весна в Украине.

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