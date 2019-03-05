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Доведут до бешенства: синоптик предупредила Украину об опасных капризах погоды

вторник, 05 марта 2019, 05:39

В ближайшую неделю погода в Украине будет выдавать "синоптический кордебалет", который может негативно повлиять на самочувствие многих украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, 5 марта в Украине будет тепло. С максимальной температурой до +15 градусов в Одесской области. На западе и севере пройдут незначительные дожди.

В дальнейшем же, по словам Диденко, ожидается "какой-то кордебалет синоптический".

Так, 6 марта в Украину снова придет похолодание, которое уже 7, 8 марта сменится потеплением.

Далее, 9,10 марта, вновь придет похолодание.

"Все эти колебания будут незначительными, голову и сосуды будут доводить до бешенства прыжками атмосферного давления, сильным ветром и набегами облачности, но так, чтобы сильно контрастно, то нет", - написала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о нетипичной погоде в апреле-мае 2019 года.

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