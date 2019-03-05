Последний год для жизни: в Библии нашли пророчество о скором конце света

Эксперт Дэвид Монтейн разгадал древнее пророчество из Библии о конце света в 2019 году.

Об этом сообщает издание "Диалог.UA".

По данным многих экспертов, конец света должен наступить именно в 2019 году. Его предсказали многие известные пророки и святые. Кроме этого, ученые предрекают апокалипсис также 8 марта, когда на нашу планету нападет коварная Нибиру.

Однако Дэвид Монтейн, который занимается расшифровкой старинных текстов, заявил, что ему удалось разгадать древнее пророчество из Библии. Согласно ему конец света может наступить в конце 2019 года. Тогда на Земле начнутся катастрофические изменения, ее накроют цунами, извержения вулканов и землетрясения. Все это будет происходить под влиянием других планет, которые выстроятся уникальным образом.

"После этого на Земле начнутся техногенные катастрофы. Апогей Судного дня - 28 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее говорили о конце света 23 февраля этого года. Отмечали, что в этот день планета Х столкнется с Землей.