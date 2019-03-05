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В сети обнаружился интересный нюанс о главном оккупанте в Крыму

вторник, 05 марта 2019, 19:42

Российская поисковая система "Яндекс" назвала "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова украинским политиком.

Об этом 5 марта сообщили на странице RoksolanaToday&Крым ‏в Twitter.

"Увы, это так "Яндекс" секреты сливает? Сергей Аксенов - украинский политик) Скриншот "Яндекс.Новости" 05.03.2019", - говорится в сообщении блогера.

Также здесь был прикреплен скриншот, на котором видно, что российская поисковая система называет Аксенова украинским политиком.

В октябре 2018 года Аксенов заявил, что готов в режиме видеоконференции дать показания по делу о госизмене Украине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Аксенов признался, что часть мобильных электрогенераторов, переданных в пользование оккупированного полуострова, были украдены или использовались не по назначению.

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