Вручение Путиным ордена Жванецкому: украинцев возмутило пояснение артиста

Украинцев возмутило объяснение сатирика Михаила Жванецкого того, за что же именно он получил орден от президента России Владимира Путина.

Его он озвучил в интервью российским СМИ, соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Я пишу все время об Одессе. И орден я получил за то, что я пишу об Одессе. Одесса – это не Россия, это не Украина, это все в одном. У меня есть моя страна – это Одесса", - сказал он.

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В сети тут же стали обсуждать сказанное Жванецким.

"Он в очередной раз напомнил, что награду от Путина получил именно за Одессу. Пользуясь такой возможностью, как встреча с царем страны-бензоколонки, Михаил Михайлович мог бы проявить свою любовь к Одессе и одесситам, и попросить освободить пленных украинских моряков, среди которых и одесситы. И которые сегодня уже сотый день незаконно содержатся российским режимом ... Но любить Одессу из Москвы в позе склонившего голову перед кремлевским тираном, очевидно, для него приятнее", - прокомментировал слова сатирика одесский активист Сергей Стерненко.

Как сообщал "Апостроф", ранее Бабченко жестко прошелся по Жванецкому из-за ордена от Путина.