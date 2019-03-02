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"Сдулся" великий человек: известный журналист жестко прошелся по Жванецкому из-за ордена от Путина

суббота, 02 марта 2019, 14:27

Известный журналист и блогер Аркадий Бабченко остро отреагировал на получение сатириком Михаилом Жванецким ордена за вклад в развитие культуры из рук президента России Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ну, вот вопрос и решен. Предлагаю Жванецкого в президенты. Один комик пока просто обещает жахаться в десны с Путиным, а этот - уже. Показал личным примером. Сошелся посередине. Одесситы, вы, конечно, извините, но… На пятом году войны... Тринадцать тысяч смертей… За заслуги перед Отечеством. Перед тем Отечеством. Которое пришло и убивает теперь твою Родину. Заслуги перед ним", – пишет Бабченко.

Журналист не понимает, зачем Жванецкому понадобился орден из рук Путина. Также он считает, что после этого известный писатель и сатирик перестал быть "великим".

"Был Михал Михалыч Жванецкий. Великий. И нету Михал Михалыча Жванецкого. А есть еще один кавалер заслуг перед путинским отечеством. Безруков, Михалков, Жириновский, Эрнст, Жванецкий. Славная компания", – подчеркивает блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", народный артист Украины и РФ, сатирик Михаил Жванецкий объяснил, почему принял орден из рук президента России Владимира Путина.

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