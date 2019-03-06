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Мартовский антициклон в Украине: синоптик предупредила о дождях и шторме

среда, 06 марта 2019, 11:59

В четверг, 7 марта, в Украине ожидается солнечная и ветреная погода.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

Также, по ее словам, стоит ожидать повышения температуры воздуха.

"Антициклон обусловит сухую погоду во всех областях. Противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м/с, на Западе и Севере Украины. Температура воздуха в течение дня повысится до +7 +12 градусов. В западных областях потеплеет до +10 +15 градусов. Холоднее еще будет на Востоке, северо-востоке, на Полтавщине, в районах Днепра, на Запорожье. Здесь прогнозируется +3 +7 градусов", – пишет синоптик.

В Киеве 7 марта прогнозируется +9 градусов тепла, солнечно и ветрено.

Теплая погода, по словам Диденко, продлится еще несколько дней. 10 марта столбик термометра опустится на несколько градусов и пойдет дождь.

Напомним, подробнее о погоде на начало марта читайте в материале "Апострофа": Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю.

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