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Мать четыре года искала сына: фото и подробности о погибшем бойце ВСУ из-под Харькова

среда, 06 марта 2019, 06:29

В среду, 6 марта, перезахоронят украинского воина Руслана Юрьевича Дейнеко, которого мать искала четыре года.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

Руслан Юрьевич Дейнеко родился 12 июля 1994 года рождения в городе Чугуев. Он был солдатом и членом экипажа самоходной артиллерийской установки 92-й отдельной механизированной бригады. Руслан погиб ориентировочно 27 августа 2014 года.

"Ротно-тактическая группа бригады двигалась в район города Старобешево с целью деблокирования украинских подразделений в Иловайске. В 5 км к востоку от города Комсомольское (сейчас - Кальмиусское) Донецкой области колонна попала под массированный обстрел российских войск из РСЗО "Град", минометов и танков. Во время обстрела и в бою с противником бригада понесла потери, также было потеряно много техники. Количество погибших официально не подтверждено", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 сентября не вышли на связь 9 украинских военнослужащих, потому их считали пропавшими без вести. Российские вооруженные формирования закопали погибших украинских военных вблизи поля боя. 16 сентября поисковиками Союза "Народная память" была проведена эксгумация 8 тел погибших военных в братской могиле близ села Новозарьевка, Старобешевского района.

Родственники искали Руслана 4 года, как оказалось - он был похоронен, как временно неустановленный защитник Украины, на Кушугумскому кладбище в Запорожье. После ряда экспертиз ДНК его удалось окончательно идентифицировать и тело Героя передали родителям.

6 марта, на кладбище №5 города Чугуев Харьковской области состоится перезахоронение украинского воина Руслана Дейнеко. С ним торжественно попрощаются в селе Клугино-Башкировка Харьковской области, на плацу 92-й отдельной механизированной бригады, в которой он служил с 2013 года.

Как сообщал "Апостроф", известный российский журналист и публицист Александр Невзоров посоветовал поискать трупы людей в танках, которые приходят с оккупированного Донбасса обратно в Россию.

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