Под прицелом у снайперов: в сети показали фото украинских бойцов, воюющих под Авдеевкой

На странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" в Facebook показали фото украинских защитников, которые несут службу на позициях недалеко от Авдеевки Донецкой области.

"Еще ближе к ним вражеские войска российских оккупантов: расстояние до них - считанные сотни метров.

Чаще всего враг начинает свирепствовать с наступлением сумерек. Да и днем стоит не высовывать голову из окопа. Время-от-времени здесь звенят пули-привет от сепарских снайперов", - говорится в сообщении.

В комментариях под постом пользователи пожелали бойцам здоровья и выразили поддержку украинским защитникам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что снайпер Вооруженных сил Украины, входящий в состав Операции объединенных сил на Донбассе, ликвидировал боевика ЛНР Андрея Подколзина по кличке "Медведь".