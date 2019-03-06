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Появилось необычное фото путинского моста в Крыму

среда, 06 марта 2019, 12:39
Фото: Керчь.инфо

В аннексированном Россией Крыму показали необычные фото Керченского моста, который будто висит в воздухе.

Соответствующие фото публикует Керчь.инфо.

"Туман и штиль стерли горизонт. Небо и море словно влились друг в друга, минуя все границы. На фарватере не видно проходящих судов. Они замерли на якорных стоянках и ждут, когда туман отступит", - пишет издание.

На фото видно, что из-за тумана мост будто висит в воздухе. Только отражение опор выдает тот факт, что это не больше, чем иллюзия.

Как сообщал "Апостроф", ранее у моста в Крым нашли серьезные проблемы.

Также в сети заподозрили, что у моста через Керченский пролив может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем..

В тоже время в Европе назвали истинную цель строительства Россией Керченского моста.

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