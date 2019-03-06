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В сети показали полк "ополченочек", которые скоро сбегут из ДНР: фото

среда, 06 марта 2019, 18:37

В сети высмеяли фото главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина в компании с женщинами-наемницами.

Снимок опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

"Угадай, кто будет следующим "Ветерком" #Ополченочка", - написал он, намекая на перешедшую на сторону Украины "героиню ДНР" Светлану Дрюк, с позывным "Ветерок".

Комментаторы принялись высмеивать террористок, "выискивая" среди них "агентов СБУ".

Напомним, ранее в сети сообщили, что перешедшая на сторону Украины, ранее не отличалась особыми достижениями в командовании

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пособница боевиков ДНР, уроженка Донецка Пономаренко (Торосян) Маргарита согласилась сотрудничать с СБУ, ради безопасного возвращения на подконтрольную Киеву территорию.

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