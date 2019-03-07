Появилось видео задержания и признания агента ФСБ из команды Кернеса

В сети появилось видео задержания заместителя директора одного з департаментов Харьковского городского совета Семена Хмельницкого, подозреваемого в государственной измене в пользу России.
Ролик опубликовала пресс-служба СБУ.
Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы выяснили, что чиновник был довольно ценным источником информации для российской спецслужбы.
"Об этом свидетельствуют факты проведения Ушаковым агентурных встреч с ним на территории третьих стран. В частности в Праге, Салониках Минске, а также неоднократно на территории РФ в Белгороде", - сказано в сообщении.
СБУ установила, что чиновник, используя свое служебное положение и доступ к информационным массивам и материалов, собирал и передавал для российской спецслужбы информацию про:
- организации и движения, а также их лидеров;
- деятельность и финансирование религиозных общин разных конфессий;
- национально-патриотические объединения граждан, их проекты, руководителей, степень влияния на развитие ситуации;
- сотрудников Харьковского городского совета.
Хмельницкому объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине раскрыли сеть шпионов и боевиков Кремля.