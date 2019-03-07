Появилось видео задержания и признания агента ФСБ из команды Кернеса

В сети появилось видео задержания заместителя директора одного з департаментов Харьковского городского совета Семена Хмельницкого, подозреваемого в государственной измене в пользу России.

Ролик опубликовала пресс-служба СБУ.

Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы выяснили, что чиновник был довольно ценным источником информации для российской спецслужбы.

"Об этом свидетельствуют факты проведения Ушаковым агентурных встреч с ним на территории третьих стран. В частности в Праге, Салониках Минске, а также неоднократно на территории РФ в Белгороде", - сказано в сообщении.

СБУ установила, что чиновник, используя свое служебное положение и доступ к информационным массивам и материалов, собирал и передавал для российской спецслужбы информацию про:

организации и движения, а также их лидеров;

деятельность и финансирование религиозных общин разных конфессий;

национально-патриотические объединения граждан, их проекты, руководителей, степень влияния на развитие ситуации;

сотрудников Харьковского городского совета.

Хмельницкому объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине раскрыли сеть шпионов и боевиков Кремля.