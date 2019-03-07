В сети рассказали о юной красавице, служащей в ВСУ: опубликовано фото

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четверг, 07 марта 2019, 05:41

В рядах Вооруженных сил Украины на Донбассе воюет молодая девушка, которая пришла бороться с оккупантами в 18-летнем возрасте.

Как говорится на странице Министерства обороны Украины в Facebook, Евгения по окончанию школы пошла учиться на бухгалтера, но затем решила сменить профессию.

"К службе ее мотивировал старший брат. Каждый раз приезжая домой в отпуск, парень делился своими армейскими приключениями. Поэтому брат первый к кому Женя обратилась за советом подписать контракт. Дождавшись совершеннолетия она получила письменное согласие в бригаду, где проходит службу ее брат", - сообщили в Минобороны.

Девушку пыталась отговорить мама, которой теперь приходилось волноваться вдвое больше, ведь оба ее ребенка на войне.

Евгения закончила учебный центр, где получила навыки помощника гранатометчика, но впоследствии переучилась на медицинского санинструктора.

"Я ни мгновения не жалела, что выбрала армию. Интересные полигоны, постоянные переезды, учения. Война закаляет, а лучший коллектив помогает преодолеть все невзгоды", - сказала сама защитница.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в среду, 6 марта, перезахоронят украинского воина Руслана Юрьевича Дейнеко, которого мать искала четыре года.

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