РУС. | УКР.

пятница, 8 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

09:00
Под Киевом много людей погибло в жутком ДТП: первые подробности
08:55
С поездом Intercity по дороге в Киев произошло кровавое ЧП: фото
08:22
"Грузы 200" к 8 марта: ВСУ устроили боевикам кровавую месть на Донбассе
08:00
Все на 8 Марта: поздравления, открытки, подарки и идеи
07:59
Некуда втыкнуть флешку: в сети подняли на смех видео заявления еще одной "ополченочки" боевиков ДНР
07:55
Источники рассказали, как Путин приготовился к новой войне против Украины: назван срок
07:39
Бородатую женщину разнесло: сети повеселило праздничное фото главаря ДНР
07:18
В Чернигове на ходу загорелся троллейбус: фото и видео
07:07
Пахнет кремлевской уборной: в сети высмеяли жалобы австрийской подруги Путина на Украину
06:59
В сети высмеяли жалобы пострадавшего в Киеве наглого "героя парковки": фото
06:46
В Венесуэле произошел масштабный блэкаут: опубликованы фото и видео
06:34
Друг "Ополченочки" рассказал про украинских солдат, убитых "легендой ДНР": видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бородатую женщину разнесло: сети повеселило праздничное фото главаря ДНР

пятница, 08 марта 2019, 07:39

В сети высмеяли фото главаря ДНР Дениса Пушилина, на котором он изображен с букетом во время поздравления женщин с 8 марта.

Снимок опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

"Ужасы нашего городка", - написал он.

В свою очередь комментаторы обратили внимание на то, что Пушилин заметно прибавил в весе в последнее время. В сети принялись шутить по этому поводу, сравнивая главаря "республики" с Карлсоном и Винни Пухом. Также боевика назвали "бородатой женщиной".

"Там усиленный бронежилет", "Бородатую женщину поздравляет трансвестит", "Винипушок уже 64 размерчик", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают фото дикой акции в России к 8 марта.

Также в сети появилась яркая фотожаба на празднование 8 марта в Украине.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество Тема:
Теги: Пушилин, ДНР

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко: Это настоящий вызов, создавать, когда все разваливается

Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: