Бородатую женщину разнесло: сети повеселило праздничное фото главаря ДНР

В сети высмеяли фото главаря ДНР Дениса Пушилина, на котором он изображен с букетом во время поздравления женщин с 8 марта.

Снимок опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

"Ужасы нашего городка", - написал он.

В свою очередь комментаторы обратили внимание на то, что Пушилин заметно прибавил в весе в последнее время. В сети принялись шутить по этому поводу, сравнивая главаря "республики" с Карлсоном и Винни Пухом. Также боевика назвали "бородатой женщиной".

"Там усиленный бронежилет", "Бородатую женщину поздравляет трансвестит", "Винипушок уже 64 размерчик", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают фото дикой акции в России к 8 марта.

Также в сети появилась яркая фотожаба на празднование 8 марта в Украине.