Женский "праздник" в Крыму: в сети напомнили фото пятилетней давности

В сети показали фото акции женщин в Крыму против оккупации полуострова 8 марта 2014 года.

Снимки опубликовала в Твиттер блогер RoksolanaToday&Крым.

"8 марта 2014 года. "Праздник", который не забудут крымчанки. Никогда, наверное", - написала она.

По информацмии СМИ, в тот день более 12 тысяч женщин по всему Крыму (Чонгар, Новоалексеевка, Джанкой, Красногвардейское, Евпатория, Черноморское, Межводное, Бахчисарай, Керчь, Феодосия, Старый Крым, Белогорск, Зуя, Алушта, Симферополь) вышли на акцию против войны и российской оккупации, за мир и единство Украины.

Женщины создали живую цепь вдоль крымских дорог и автотрасс с украинскими и крымскими флагами.

Как сообщал "Апостроф", в сети шутят над "живописной" картиной с захватчиками Крыма.