Апофеоз идиотизма: в сети шутят над "живописной" картиной с захватчиками Крыма

В оккупированном Россией Крыму нарисовали картину с захватчиками полуострова, а в сети посмеялись над этим.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Аксенов (Сергей Аксенов - так называемый глава аннексированного Крыма - ред.) представит в Госсовете живописное полотно, посвященное 5-летию Крымской весны "Авторская работа "Крым 2014 Аллегория Референдум" масло, холст, де*ьмо, 200х150 см художник Кудрявцев. Это полотно является беспрецедентным и не имеет аналогов ни по размеру, ни по теме - написал автор", - прокомментировала блогер.

Пользователи сети высмеяли такое произведение искусства.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду с крана.

Как сообщал "Апостроф", в сети указали на новую "мусорную" катастрофу в оккупированном Крыму.