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Какой сюрприз подготовила погода на 8 марта: синоптики раскрыли секрет

пятница, 08 марта 2019, 03:29

В пятницу, 8 марта в Украине ожидается теплая погода с дождями в западных и северных областях.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Ночью температура воздуха буде колебаться от +2 до +7 градусов, а на востоке от 0 до -5 градусов.

Днем теплее всего будет на западе, в центре Украины и в оккупированном Крыму, где воздух прогреется до +14 +16 градусов. Холоднее всего буде на востоке Украины, где температура воздух не поднимется выше +9 градусов.

Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер, достигающий скорости 7-12 м/с. Помимо этого ночью порывы ветра в центральных и северных областях ожидаются до 15-20 м/с.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой будет погода в Украине на выходные 9-10 марта.

Также опубликован прогноз погоды в апреле-мае.

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