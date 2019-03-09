​Синоптики рассказали, когда в Украине снова похолодает

С начала следующей недели синоптики прогнозируют похолодание, возможен мокрый снег.

Об этом рассказала замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передает издание "Факты".

Народный синоптик Леонид Горбань соглашается, что похолодание придет с 10−12 марта, на следующей неделе ночью возможны небольшие морозы до −3…−4 градусов. Такие "качели" продолжатся до прихода метеорологической весны.

С 10 марта стабильно теплая погода сохранится в восточных областях, а на остальной территории немного похолодает. В среднем ожидается 8-13 градусов тепла. В северных и северо-восточных областях будет холоднее: в Черниговской - до 9 градусов тепла, в Сумской не более восьми градусов выше нуля. Днем и ночью ожидаются дожди.

Подробнее подробнее о погоде с 5 по 10 марта читайте в материале "Апострофа": Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю.