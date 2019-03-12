Циклон Eberhard несет в Украину снег и дожди: в каких областях ждать непогоду

12 марта в Украине резко похолодает, что связано с циклоном Eberhard.

Как сообщили в Укргидрометцентре, циклон снова вызовет штормовой ветер и затянет холодом западные регионы Украины.

В ведомстве предупредили о порывах до 15 – 20 метров в секунду на севере Левобережья. Дожди со снегом синоптики обещают практически по всей территории Украины.

Сухая погода ожидается в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой области.

Самой минимальной температура будет на Волыни - от +3 ... + 5 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье - от +7 ... + 9 градусов.

Синоптик Наталья Диденко опубликовала в Facebook карты движения циклона и предупредила украинцев о морозе в ночь на 12 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с понедельника, 11 марта, Украину накрыл циклон, который принес с собой штормовой ветер и дожди.