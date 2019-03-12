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В сети показали фото сильного мартовского снегопада в Украине

вторник, 12 марта 2019, 08:35

В сети показали фото мартовского снегопада на западе Украины.

О непогоде сообщил в Facebook координатор ОО "Варта-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"С первым мартовским снегом вас", - написал он.

По его словам, непогода пришла в Украину в ночь на 12 марта.

"Трасса Львов-Краковец сильный снегопад, дорога заснеженная. Также и трасса Львов-Стрый падает снег, местами скользко. Будьте осторожны", - написал добавил Зинкевич.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что с понедельника, 11 марта, Украину накрыл циклон, который принес с собой штормовой ветер и дожди. 12 марта в Украине резко похолодает в связи с циклоном Eberhard.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.

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