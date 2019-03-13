140 тысяч крымчан получили украинские биометрические загранпаспорта – нардеп Белоцерковец

Более 140 тысяч крымчан и севастопольцев уже получили украинские биометрические загранпаспорта.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Крымчане продолжают активно получать украинские заграничные биометрические паспорта. Так исходя из ответа, полученного мною от Государственной миграционной службы на 1 февраля 2019 года, было выдано 140 295 заграничных паспортов. Страшный сон Кремля начинает становиться реальностью. Деокупация Крыма началась", – отметил политик.

Отметим, с июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать 30 стран Европы без получения визы: все страны Евросоюза кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Напомним, что за прошлый год граждане Украины оформили 4 млн 700 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу. Также в течение 2018 года граждане Украины оформили 1 млн 300 тыс. внутренних ID-карточек.