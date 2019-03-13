Билецкий объяснил, как сорвалось объединение правых и при чем тут "кошелек" Тягнибока

В 2018 году в Украине должны были создать единую националистическую структуру, в которую могли войти "Правый сектор" и "Национальный корпус".

Об этом в интервью "Апострофу" заявил лидер "Нацкорпуса", народный депутат Андрей Билецкий.



"Была написана дорожная карта создания единой националистической структуры. Ее первые шаги должны быть сделаны до 14 октября - Дня Покрова - в прошлом году. Этих шагов не только не было сделано, они откровенно начали саботироваться. Поэтому в ситуации, когда тебя обманывают, продолжать какую-то дискуссию - это неуважение к самому себе. Мы и прекратили эту дискуссию. Я очень надеялся на формирование единого националистического фронта", - сказал он.

По словам Билецкого, такой фронт будет создан на базе "Национального корпуса".

"Хорошо, что сейчас больше половины всех организованных националистов прошли войну и имеют право говорить от имени всех националистов. Националист - это не просто гражданин, он декларирует свое, во многом фанатичное, отношение к стране и готовность бороться за нее и отдавать что-то", - добавил нардеп.

При этом Билецкий не смог дать ответа на вопрос о том, причастен ли к решению об отмене создания структуры бизнесмен Игорь Кривецкий.

"Все же об этом лучше спрашивать у "Свободы", так как Кривецкий не был членом "Нацкорпуса" и уверен, что не будет. Но здесь вопрос в чем? На самом деле, роль кошелька партии должна быть значительно ниже в принятии политических решений, чем в Кривецкого в "Свободе". Но это мое личное мнение, и у "Свободы" может быть свое мнение по этому поводу. Лично я считаю, что деньги не могут каким-либо образом влиять на политические решения. Тем более идеологической партии", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Мы должны уничтожить силу России изнутри и провести молниеносную военную операцию - Андрей Билецкий