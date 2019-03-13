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На путинский мост в Крым слетелась толпа пропагандистов: в сети смеются над фото

среда, 13 марта 2019, 21:25

На Керченский мост из России в оккупированный Крым прибыло несколько десятков журналистов, для того, чтобы противостоять "украинским фейкам".

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер RoksolanaToday&Крым.

"С целью противостоять моему бесконечному вранью про попило-мост Ротенбергов, на него высадился десант пропагандонов в кол-ве оч. много штук", – с сарказмом пишет блогер, которая регулярно освещает ситуацию с Керченским мостом и его проблемами.

"Любую хорошую новость о Крыме в Украине перевирают. Делают фейки…" – жалуется бывший украинский журналист, пропагандист из Крыма Олег Крючков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", у моста в Крым нашли серьезные проблемы.

Также в сети заподозрили, что у моста через Керченский пролив может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем.

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