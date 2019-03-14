Чем занимаются пропагандисты на Керченском мосту в ожидании Путина: в сети показали фото

Пророссийский блогер Александр Горный рассказал о том, как пропагандистские российские журналисты делают репортаж о Керченском мосту в оккупированном Крыму.

Горный в Facebook написал, что для того, чтобы сделать репортаж о Крымском мосте, журналистом пришлось лезть на 11 этаж по легким жердочкам.

"Повезло с погодой. Что интересно, поднимались рядом с той опорой о которой на Украине орали, что она треснула, просела... Чушь полнейшая!!! Мост построен с запасом прочности на 100 лет минимум!!!" - пишет он.

Также он опубликовал снимок с котом по кличке "Мостик".

Ожидается, что на празднование пятилетия аннексии Крыма на оккупированный полуостров приедет президент РФ Владимир Путин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Симферополе (аннексированный Россией Крым) заметили дерзкого "героя парковки", которым закон не писан.