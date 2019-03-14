Ополчение кончилось: экс-главарь ДНР выдал кровавую правду о боевиках, видео

Бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что нынешний "контингент" вооруженных сил "республик" готов за деньги стрелять в собственный народ.

Об этом на своей странице сообщает блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

В интервью одному из российских Youtube каналов, Гиркин-Стрелков сообщил, что боевики получают деньги не из бюджета "республик".

"Нет уже "ополчения"... Контрактники. Они за эти 15 тысяч, которые там очень неплохие деньги, они если понадобятся и в свой народ будут стрелять, там такой контингент. Там достаточно людей, которым вообще на все наплевать. Это не ополчение, подчеркиваю", – заявил экс-главарь боевиков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) пожаловался на наличие материальных проблем, в связи с чем, вынужден продать свою медаль за аннексию Крыма.