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Финальный босс: в России показали лазерную "машину смерти" для разгона митингов

пятница, 15 марта 2019, 23:48

В сети появились фото специально оборудованного микроавтобуса, который создали специально для разгона незаконных митингов в России.

Фотографию "чуда техники" опубликовал Telegram-канал "Слава Богу не 90-е".

"Лазерная" "Газель" для разгона митингов, которая на самом деле оказалась "Мерседесом", и выглядит так, как будто в нее вселился Рогозин", - гласит подпись под фотографией.

"Выглядит как босс из олдовых игор, у которого нужно сначала по очереди отстреливать эти штуковины", - добавили в Telegram-канале.

Напомним, что в ноябре 2018 года Россия закупила два автомобиля, которые оснащены системой комплексного нелетального воздействия для разгона митингов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовые митинги против изоляции интернета в России.

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