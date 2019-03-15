Люди теряют человеческий облик: в сети показали печальное фото из Луганска

В сети появилось фото, сделанное ранним утром 15 марта на автовокзале в оккупированном Луганске.

Снимок опубликовал на своей странице в Twitter пользователь с ником "полный пЕсец 146%".

"Четыре утра, Луганский автовокзал, к хунте ломятся...", - говорится в подписи к фото.

"Очень печальное зрелище ;(", "Да уж, печальнее не придумаешь, одна очередь общая проходит через небольшой загон металлический, шоб очередь соблюдалась, еще очередь льготная. Рядом ходят 2 полицая с автоматами, для порядку. Люди теряют человеческий облик и становятся скотами поневоле, но скотов натуральных тоже много", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в конце февраля в сети появилось фото впечатляющих размеров очереди на КПП на выезд с территории оккупированного Донбасса.

Напомним, в огромных очередях на пунктах пропуска на Донбассе нередки случаи смерти пенсионеров. В частности, 7 февраля, в Донецкой области на контролируемом боевиками ДНР блокпосту умер доктор медицинских наук Юрий Крюк.