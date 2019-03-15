Нашли визитку Яроша: сети шокировал фейк росТВ о связях с ВСУ новозеландского террориста

На российском ТВ обнародовали новый фейк о том, что террорист из Новой Зеландии Брентон Таррант, который расстрелял мусульман в мечети, мог быть связан с Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

РЕН ТВ распространило заявление "атамана "Верного казачества" Алексея Селиванова о том, что террорист входил в ту же организацию, в которой состоят двое "наемников", участвовавших в вооруженном конфликте в зоне АТО в Донбассе".

Данную информацию публикуют в РФ в категории "Срочная новость". Так о связях Тарранта и ВСУ написали разные российские СМИ.

Пользователи сети засмеяли такие "факты" и назвали все фейком.

Как сообщал "Апостроф", так называемый "советник главы "ЛНР" по внешним связям" Родион Мирошник выдал новый фейк о "зверствах" добровольцев на Донбассе, которые, якобы, убивают людей.