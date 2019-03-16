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Люди Путина цинично улыбались: появилось видео мощной речи в ООН о захвате Крыма

суббота, 16 марта 2019, 12:06

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз во время выступления в Совете безопасности ООН ярко рассказал о том, как живется жителям оккупированного полуострова после аннексии со стороны России.

"Пять лет назад Россия вероломно, по-бандитски ввела войска и оккупировала Крым, мою родину. Десятки тысяч людей, от Керчи до Симферополя, от Симферополя до Севастополя – женщины, дети, старики – вышли с плакатами протеста против той военной машины, "зеленых человечков", террористов, которые передвигались по дорогам нашего Крыма. Митингующие говорили на трех языках – на крымскотатарском, русском, украинском: "Путин, уходи! Ты нам не нужен, нас не надо защищать!", - сказал он.

Чийгоз добавил, что Россия понесет ответ за свои действия.

"Ни один из наших граждан Украины в Крыму не может жить спокойно и думать о завтрашнем дне. Крым захватывали не для того, чтобы сделать его привлекательным, и тем более, чтобы соблюдать стандартные права человека. Крым сегодня – это территория ужаса. Крым – это территория дестабилизации ситуации во всем Черноморском бассейне, в Евросоюзе", - заявил он.

При этом представители России в Совбезе во время речи Чийгоза цинично улыбались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Совет безопасности ООН оказалась неэффективным из-за того, что страна-агрессор, коей является Российская Федерация, продолжает иметь право вето.

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