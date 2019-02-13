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Жог напалмом: Британия в Совбезе ООН жестко отчитала Россию, сеть в восторге, видео

среда, 13 февраля 2019, 12:26

Британия в Совбезе ООН поддержала Украину и "выпалила" все о российской агрессии.

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Британец жог напалмом: российская агрессия, РФ мешает ОБСЕ, сбили БПЛА, незаконные выборы, разжигает конфликт, снабжает оружием, нелегальный референдум в Крыму, обижают крымских татар, политические заключённые, нарушение морского права", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия инициировала созыв 12 февраля заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, чтобы отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Совбезе ООН озвучили, сколько наемников Путина находятся на Донбассе.

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