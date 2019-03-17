Погнали танчики: в сети показали "праздничные" фото с моста в Крым

В сети показали фото пустующего моста через Керченский пролив.

Снимки с переправы опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

В частности, очевидцам удалось запечатлеть на мосту переброску военной техники.

"Бааааааальшое стратегическое значение моста! Кроме основной задачи-попила денег россиян и блокировки украинского судоходства, мостик нужен танчики гонять туда-сюда. Это хорошо-быстрее рухнет... На большие весенние выходные праздновать с крымчанами крымскую весну, кроме бурятских танкистов как то никто и не поехал!" - прокомментировала фото блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее Керченский мост стал причиной серьезного ЧП с кораблем из Украины.