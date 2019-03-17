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В Ровно женщина жестоко расправилась с младенцем: фото и подробности

воскресенье, 17 марта 2019, 22:16

17 марта в Киеве 21-летняя женщина убила младенца, которого родила месяц назад.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Сообщение о смерти в милицию поступило от врачей скорой помощи. Смерть младенца наступила в результате ножевого ранения шеи, которое нанесла его родная мать.

Как стало известно, женщина приехала в Ровно из Запорожья получать высшее образование. Закончив вуз, осталась жить в квартире 26-летнего сожителя и его матери.

Согласно предварительной информации, девушка находится на психиатрическом учете.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и работники ювенальной превенции.

Как сообщал "Апостроф", 3 марта полиция Киева задержала женщину, которая выбросила мертвого младенца на помойку.

Ранее сообщалось, что в Одесской области арестовали мать, которая призналась в том, что убила собственного новорожденного ребенка.

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