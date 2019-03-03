В Киеве задержали женщину, выбросившую новорожденную дочь: фото

Полиция Киева задержала женщину, которая выбросила мертвого младенца на свалку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, где мать выбросила новорожденного. После этого правоохранители начали следствие и поиски роженицы.

Отмечают, что в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о том, что неделю назад местная жительница была беременна и родила, но ребенка у нее нет. На улицу Фрометовская выехала следственно-оперативная группа, чтобы проверить указанную информацию.

"Во время общения с работниками полиции женщина призналась, что преждевременно родила в домашних условиях. С ее слов, девочка родилась мертвая, и она вынесла пакет с телом ребенка и оставила в разрушенном доме. 35-летняя киевлянка показала место, где младенец обнаружили правоохранители", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а роженицу доставили в управление полиции. С ней общаются следователи, чтобы установить причины такого поступка.

Следственным отделом начато уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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