РУС. | УКР.

понедельник, 18 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 марта

23:46
Весна и пленные дети: в сети показали фото "праздника" от пропагандистов в Крыму
23:29
Больше Javelin: в США озвучили планы по поддержке Украины
23:00
Под Ровно от кори умер ребенок: врачи раскрыли странные детали
22:35
Новый бразилец для сборной Украины: появилась странная реакция Шевченко
22:31
"Представителя" Путина в Крыму приговорили к крупному сроку
22:03
Путин выдал очередной лицемерный перл о дружбе россиян с украинцами: видео
21:35
Возьму палку и буду гнать: Усик откровенно рассказал, что может сделать для церкви
21:35
Смертельная стрельба в Утрехте: появилась новая информация об убийце
21:05
Кэти Перри вышла в свет в платье от украинского дизайнера
21:03
В полиции раскрыли неожиданные подробности о поджигателе Roshen в Киеве
21:00
Больше не спрашивайте: Шевченко эмоционально высказался об уехавшем в Россию футболисте
20:40
Чемпионат Украины: итоги первого этапа, кто сыграет в топ-6
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Представителя" Путина в Крыму приговорили к крупному сроку

понедельник, 18 марта 2019, 22:31

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам тюрьмы "уполномоченного представителя Президента РФ" в оккупированном Крыму Олега Белавенцева.

Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Суд признал Белавенцева виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Следствие доказало, что Белавенцев с февраля-марта 2014 года был в Крыму и по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, помогал военнослужащим РФ сотрудничать с военными казачьими обществами.

Это сотрудничество имело целью нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, "путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины". Кроме того Белавенцев подстрекал украинских военнослужащих совершить государственную измену.

Напомним. как ранее сообщал "Апостроф", 18 марта Владимир Путин прилетел в оккупированный Крым для участия в "торжествах, посвященных годовщине референдума".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Словно небо прорвало: синоптики рассказали о погоде на неделю

Путинский режим бесповоротно падет - Влад Росс

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Дмитрий Корчинский

Как победить Дракона, которого невозможно побороть революцией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: